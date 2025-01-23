وزير الخارجية التركي في السعودية الثلاثاء المقبل

يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله .

وقال مصدر سعودي مسؤول إن بن فرحان سيبحث مع نظيره التركي"العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين".

وأضاف المصدر إن الوزيرين سيبحثان أيضا"مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا".

كما يتناول الجانبان- وفقا للمصدر- "آخر المستجدات في قطاع غزة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في لبنان والسودان".