الصين تلزم صناديق الاستثمار بزيادة مشترياتها من الأسهم لدعم أسواق الأوراق المالية المتعثرة

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تسعى الحكومة الصينية لضمان ارتفاع أسعار الأسهم في بورصات الأوراق المالية بالصين من خلال إلزام صناديق التقاعد والاستثمار المشترك بشراء المزيد من الأسهم المحلية للمساهمة في إخراج الأسواق من الركود الحالي.

وقال مسؤولون صينيون للمحررين في بكين اليوم الخميس إنه اعتبارا من العام الحالي ستزيد صناديق الاستثمار المشترك حصصها من الأسهم المحلية المعروفة باسم أسهم الفئة إيه بنسبة 10% سنويا على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما ستلتزم صناديق التأمين التجارية باستثمار 30% من الإيرادات السنوية لوثائق التأمين الجديدة في سوق الأسهم اعتبارا من العام الحالي.

وقال وو شينج رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "هذا يعني ضخ تمويلات طويلة الأجل بمئات مليارات اليوان إلى سوق أسهم الفئة أيه كل عام".

وأضاف أن "تطبيق إجراءات الخطة المختلفة سيحسن بصورة أكبر كميات التمويلات متوسطة وطويلة الأجل المخصصة للاستثمار في الأسهم، ويحقق نموا مطردا لحجم الاستثمار ويحسن إمدادات التمويلات الهيكلية في سوق المال ويخلق ظروفا مناسبة لتعافي سوق المال".

وارتفعت الأسهم في بداية تعاملات بورصتي هونج كونج وشنغهاي على خلفية إعلان هذه الإجراءات، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 5ر1%، رغم أن الأسهم فقدت أغلب مكاسبها بحلول الظهيرة وأنهت التعاملات دون تغيير تقريبا.