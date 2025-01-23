زعيم المحافظين في ألمانيا يطالب بتغييرات جذرية في سياسة الهجرة وبزيادة الترحيلات

طالب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ في ألمانيا فريدريش ميرتس، بإجراء تغييرات جذرية في سياسة الهجرة، وبزيادة كبيرة في عمليات الترحيل، بعد حادث الطعن المميت الذي وقع في بلدة أشافنبورج الواقعة بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

وقال ميرتس، المرشح الأوفر حظا لمنصب مستشار ألمانيا في الانتخابات المقررة يوم 23 من فبراير المقبل، اليوم الخميس: "تم أخيرا الوصول إلى الحد الأقصى"، في أعقاب الهجوم الأخير، الذي شهد مقتل صغير يبلغ من العمر عامين، ورجل /41 عاما/، على يد طالب لجوء أفغاني لديه سجل من الأمراض العقلية.

وفي إشارة إلى قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بالسماح لمئات الآلاف من طالبي اللجوء بدخول ألمانيا خلال أزمة المهاجرين في عام 2015، قال ميرتس في برلين: "إننا نواجه فوضى لسياسة اللجوء والهجرة التي كانت تنطوي على سوء تقدير في ألمانيا على مدار 10 أعوام".