 مسلحون يقتلون جنديين ويصيبون 12 آخرين مكلفين بحماية مشروع أممي بجنوب الفلبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسلحون يقتلون جنديين ويصيبون 12 آخرين مكلفين بحماية مشروع أممي بجنوب الفلبين

مانيلا - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 11:31 ص

قال مسئولون عسكريون، اليوم الخميس، إن مسلحين قتلوا جنديين وأصابوا 12 آخرين مكلفين بتأمين مشروع أممي بجنوب الفلبين.

وأثار الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في بلدة سوميسب بإقليم باسيلان، اشتباكا لقي خلاله مسلحين اثنين حتفهما، حسبما قال المسئولون.

وقال الجيش، إن من بين المهاجمين أعضاء بجبهة تحرير مورو الإسلامية، التي تعتبر جماعة مسلمة مسلحة وقعت اتفاقية سلام مع الحكومة خلال عام 2014.

وأكد الجيش، إطلاق النار على شاحنة عسكرية تقل جنودا مكلفين بتأمين مشروع برنامج التنمية في كمين نصبه المهاجمون.

وقال قائد الجيش الفلبيني اللييفتانت جنرال روي جاليدو، إن الجيش يعمل مع المسئولين الإقليميين وقوات إنفاذ القانون لضمان "تحقيق العدالة لأبطالنا الذين سقطوا".

 

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