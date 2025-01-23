 وزير الخارجية السعودي: متفائلون بمستقبل لبنان وندعو لتطبيق القرار 1701 - بوابة الشروق
الخميس 23 يناير 2025 6:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية السعودي: متفائلون بمستقبل لبنان وندعو لتطبيق القرار 1701

وكالات
نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 6:18 م | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 6:18 م

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه، قائلاً: "متفائلون بمستقبل لبنان".

ووفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، دعا بن فرحان إلى تطبيق القرار الدولي 1701، مشددا على أن تنفيذ لبنان للإصلاحات سيعيد ثقة العالم والمجتمع الدولي به.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بوصول بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية للجمهورية اللبنانية.

وكان مقررا أن يلتقي وزير الخارجية السعودي بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وعدد من المسئولين اللبنانيين، كما سيبحث خلالها عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، والأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك