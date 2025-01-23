وزير الخارجية السعودي: متفائلون بمستقبل لبنان وندعو لتطبيق القرار 1701

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، وقوف السعودية إلى جانب لبنان وشعبه، قائلاً: "متفائلون بمستقبل لبنان".

ووفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، دعا بن فرحان إلى تطبيق القرار الدولي 1701، مشددا على أن تنفيذ لبنان للإصلاحات سيعيد ثقة العالم والمجتمع الدولي به.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بوصول بن فرحان إلى بيروت في زيارة رسمية للجمهورية اللبنانية.

وكان مقررا أن يلتقي وزير الخارجية السعودي بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وعدد من المسئولين اللبنانيين، كما سيبحث خلالها عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، والأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.