تفاصيل وترتيبات عودة النازحين إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين

أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل وترتيبات عودة المواطنين النازحين من شمال غزة، عبر شارعي الرشيد صلاح الدين، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا. وجاءت الترتيبات كالتالي:



شارع الرشيد: اتجاه الحركة مخصص للمشاة فقط في كلا الاتجاهين من الجنوب إلى الشمال، والعكس، ولن يُسمح بمرور السيارات أو الشاحنات أو عربات النقل النارية (التوك توك)، أو العربات التي تجرها الحيوانات عبر شارع الرشيد.

شارع صلاح الدين: اتجاه الحركة مخصص للمركبات فقط من الجنوب إلى الشمال، ولن يُسمح بعودة المركبات من الشمال إلى الجنوب، المركبات المسموحة: "السيارات والشاحنات والتوك توك والعربات التي تجرها الحيوانات".

سيبدأ العمل بهذه الترتيبات اعتبارا من اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار، أي يوم السبت المقبل بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين (متوقع الساعة 4 عصرا).

إجراءات التفتيش:

المركبات ستخضع لتفتيش دقيق عبر جهاز الإكس-ري بوجود لجنة مصرية قطرية. أما الأفراد، فلن يخضعوا لأي تفتيش، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم.

وبحسب الجهات المعنية، ستُطبق هذه الترتيبات حتى اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، بعد ذلك، ينسحب الجيش الإسرائيلي، ويتم تعديل الإجراءات وفقا للمستجدات.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات لضمان سلامة الجميع، وعدم تجاوز التعليمات لتجنب أي مخاطر أو ذرائع قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي لاستهداف المدنيين.