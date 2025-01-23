الاحتلال يضيق الخناق على محافظات الضفة ويعرقل تنقل المواطنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض إجراءات تعسفية عند حواجزها العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وتغلق معظم بوابات القرى والبلدات.

ويحاول الاحتلال تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.

القدس:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند حواجز قلنديا، وجبع، ومخيم شعفاط، والكونتينر المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يجري عمليات التفتيش الدقيق لهويات المواطنين ومركباتهم، ما يعيق حركة تنقلهم، ويؤثر سلبا في حياتهم اليومية، خاصة في التنقل إلى العمل والدراسة، وتلقي الخدمات الأساسية.

جنين :

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم جنين وأغلقت مداخله، وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم، على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم قسرا، عبر طريق واحد باتجاه المدخل الغربي للمخيم فيما يُعرف بطريق واد برقين، في وقت تواصل فيه طائرات «الكواد كابتر» المسيرة التحليق في سماء المخيم، مهددة المواطنين عبر مكبرات الصوت وإلقاء المنشورات.

ونصب جنود الاحتلال أجهزة للتعرف إلى بصمات العين والوجه، وأجبروا الأهالي على المرور من خلالها، واعتقلوا عددا من الشبان، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، طالت عددا كبيرا من المواطنين.

وتشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها عند الحواجز العسكرية المقامة عند مداخل المحافظة ومخارجها.

نابلس :

وفي محافظة نابلس، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، ونصبت حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأغلقت معظم البوابات الحديدية المقامة عند مداخل القرى والبلدات.

وحسب المصادر المحلية، يشهد حاجز دير شرف أزمة خانقة، فيما تتعرض المركبات عند حاجزي المربعة وعورتا جنوبا وبيت فوريك شرقا لتفتيش دقيق.

كما وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مكعبات إسمنتية جديدة، عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وأغلقته أمام مرور المركبات.

أريحا:

واصلت قوات الاحتلال الموجودة عند حواجزها العسكرية المحيطة بمداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية منع المواطنين من الخروج منها.

رام الله والبيرة:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، عبر نصب حواجز عسكرية وإغلاق بوابات، وقد اعتقلت ثلاثة مواطنين عقب مداهمة عدة بلدات وقرى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل مدينة روابي، شمال غرب رام الله، وشددت إجراءاتها عند حاجز عين سينيا شمال رام الله.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عند مدخل روابي، أعاق حركة مرور المواطنين المتجهين إلى مدينة رام الله، فيما شهد حاجز عين سينيا أزمة خانقة وتفتيشا دقيقا للخارجين من المدينة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عند مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، حيث يشهد أزمة خانقة، فيما أغلقت بوابة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ما اضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى طرق بديلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين بعد اقتحامها بلدتي سلواد وكوبر وقرية رمون في محافظة رام الله والبيرة.

الخليل:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العقابية بحق الأهالي في محافظة الخليل، وأغلقت الحواجز المقامة عند مداخل بلدات المحافظة وقراها، وأعاقت تنقل المواطنين، ما أجبر أعدادا كبيرة منهم على قضاء الليل عند تلك الحواجز بانتظار السماح لهم بالمرور.

طوباس:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل ملحوظ عند الحاجزين، وأعاق مرور المركبات، ما خلق أزمة مركبات كبيرة عندهما.

قلقيلية:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قريتي النبي إلياس وحجة شرقا بالبوابة الحديدية، ومنعت تنقل المواطنين، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة عزون (طريق عزبة الطبيب- عزون)، وحاجزا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.