يخوض النادي الأهلي اختبارًا قويًا أمام نظيره يانج أفريكانز في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبحث جماهير النادي الأهلي عن وسائل لمشاهدة المباراة، حيث تنقل قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري عبر شبكة قنواتها المشفرة، ولكن لأن المباراة في مصر فيمكن مشاهدتها عبر قناة تايم سبورتس الأرضية ببثها الرقمي.

ويمكن للجناهير استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية من خلال تحويل البث إلى البث الأرضي، ثم توصيل سلك طبق الاستقبال بمدخل الإريال العادي عبر وصلة صغير لاستقبال الاتصالات، ثم ضبط وإعدادات القنوات والبحث الرقمي على تردد UHF 32.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدراة المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منافسه في مباراة الغد يانج أفريكانز.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة اليوم صفقتين من الصفقات الجديدة للنادي وهما أحمد عيد ومروان عثمان، فيما غاب عمرو الجزار ويوسف بلعمري لعدم الجاهزية، فيما يستعيد الأهلي مهاجمه جراديشار بعد الإيقاف في أول مباراتين من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إليو ديانج وإمام عاشور.

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار.