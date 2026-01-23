رئيسة وزراء الدنمارك تتوجه اليوم لجرينلاند لمناقشة أحدث خطوات ترامب

تعتزم رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن التوجه إلى جرينلاند اليوم الجمعة، لإجراء محادثات بشأن مستقبل الجزيرة بعدما بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض حدة تهديداته بالسيطرة على الجزيرة القطبية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تتوجه فريدريكسن إلى نوك من بروكسل، حيث حضرت قمة قادة الاتحاد الأوروبي والتقت بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته. وذكر مكتبها في منشور عبر منصة إكس أنها تعتزم مقابلة رئيس وزراء الجزيرة ينس- فريدريك نيلسن.

وقالت فريدريكسن في منشور آخر عبر منصة إكس بعد مقابلة روته: "نتفق على أن الناتو يجب أن يزيد مشاركته في القطب الشمالي. إن الدفاع والأمن في القطب الشمالي مسألة تهم الحلف بأكمله".