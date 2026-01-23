المدعي العام الإيراني ينفى مزاعم ترامب بتدخله لوقف إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات

صرح المدعي العام في إيران محمد موحدي اليوم الجمعة، بأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران أوقفت إعدام 800 من سجناء الاحتجاجات بسبب تدخله "غير صحيحة مطلقا".

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن موحدي قوله: "هذا الزعم خاطئ تماما، لا يوجد عدد كهذا، ولم تتخذ السلطة القضائية أي قرار مثل هذا".

ويثير هذا التصريح التساؤلات مجددا بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذ عمليات إعدام جماعية بسبب الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.

ذكر مسئولون بالفعل أن بعض المحتجزين يواجهون تهما يعاقب عليها بالإعدام.