ــ الجهة المنتجة لـ«عش الدبابير» تنفى ما أثير حول انسحاب محمد سيد بشير بسبب عمرو سعد

ــ أحمد السقا يوجه رسالة للحاسدين.. وأمير كرارة يتساءل: باين علينا متخانقين؟

ــ الجماعة الإرهابية تشن هجومًا على كريم عبدالعزيز وأحمد مكى.. وتامر مرسى: بيخافوا من «الاختيار»

ــ محمد رمضان وسمية الخشاب يفشلان فى نفى وجود خلافات بينهما وسوء الحظ يلاحق العمل

تعد مسلسلات «البطولة الثنائية» من أهم ظواهر موسم دراما رمضان 2021، وهى ظاهرة غير مسبوقة فى الدراما المصرية، فلم يشهد موسم دراما هذا العدد من الأعمال التى يلعب بطولتها نحمان كبيران، كل واحد منهما له شعبية واسعة، وأسندت له العديد من الأعمال كبطل مطلق لها.

الظاهرة أشاد بها نقاد الفن باعتبارها «بشرة خير» لموسم مقبل قوى، بينما استغلها البعض ليفتح الباب امام فيضان من الشائعات نالت من علاقة ابطال هذه الاعمال ببعضهما البعض فى الكواليس، بينما شن البعض الآخر هجوما وحروبا صريحة على بعض النجوم فى تهديد واضح لاستمرار هذه الظاهرة وتكرارها مستقبلا.

«عش الدبابير»

يعتبر مسلسل «عش الدبايير» اول المسلسلات التى تعرضت للشائعات، وهو الذى يجمع فى بطولته بين النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان لأول مرة معا، خاصة بعد انسحاب المؤلف محمد سيد بشير من العمل، رغم حماسه الشديد له فى البداية وكتابته العشرة حلقات الاولى منه.

أشيع ان السبب وراء هذا الانسحاب، نشوب خلاف كبير بين محمد سيد بشير وعمرو سعد، بعد ان شعر الاخير بانحياز «بشير» للشخصية التى يلعبها مصطفى شعبان، على حساب شخصيته، نظرا لعلاقة الصداقة الوطيدة التى تجمع بين الاثنين بعد ان تعاونا معا فى مسلسلين هما «ابو جبل»، و«ايوب»، وحققا معا نجاحا كبيرا، وتردد ان الجهة المنتجة إستعانت بكاتب محايد الحل حتى يستمر العمل بعد ان تعذر التعاون بين عمرو سعد ومحمد سيد بشير، ومن هنا تم التعاقد مع ورشة كتابة بقيادة المؤلفة عبير سليمان.

ومن ناحيتها حاولت الجهة المنتجة للمسلسل تكذيب هذه الشائعات بإطلاق تصريحها عن سبب الانسحاب، وارجعت الخلاف مؤلف العمل إلى اختلاف فى وجهات النظر مع المسئولين عن انتاج العمل.

وبعيدا عن الشائعات التى تطارد المسلسل، واجهه سوء حظ فى بداية تصويره، بعد ان سافر فريق العمل للعاصمة اللبنانية بيروت لتصوير احداث المسلسل هناك، لكن فرضت الحكومة اللبنانية حظر تجوال لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم تاجيل التصوير إلى ان بدا فعليا منذ ايام.

المسلسل إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى البطولة كل من رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، ومتوقع عرضه على قناة mbc مصر.

«نسل الأغراب»

رغم وضوح العلاقة القوية والصداقة المتينة بين النجمين أحمد السقا وامير كرارة، وسابق تعاونهما معا فى بطولة فيلم «هروب اضطرارى»، إلا ان الشائعات نالت من علاقتهما بعد تعاقدهما على بطولة مسلسل «نسل الأغراب»، وهى المفاجأة التى تحمس لها الجمهور والنقاد معا فور الإعلان عنها، كواحدة من اقوى مفاجآت رمضان 2021.

انتشرت الشائعات لتؤكد وجود خلاف كبير بين النجمين، البعض ارجع سبب الخلاف إلى ترتيب الاسماء على التيتر، أن السقا يتمسك بـ«الاقدمية» تصب فى صالحه، بينما يرى كراره ان النجاحات التى حققها فى الدراما التليفزيونية، تجعله يستحق كتابة اسمه فى صدر للتيتر جنبا إلى جنب اسم أحمد السقا وليس بعده.

وفى محاولة لوضع حدا لهذه الشائعات قام الفنان أحمد السقا بنشر صورة تجمعه بكرارة على حسابه الرسمى على انستجرام، معلقا: «ربنا يكفينا شر العين».. وليرد عليه امير كرارة بتعليق: «باين اننا متخانقين».

وبعيدا عن الشائعات، واجه المسلسل سوء حظ ايضا، بعد ان اصيب امير كرارة بفيروس كورونا، وخضع للحجر الصحى لأكثر من اسبوعين، وأخيرا تم الإعلان عن شفاءه تماما، واستئنافه تصوير مشاهده بالمسلسل.

بذكر ان مسلسل «نسل الأغراب» ينتمى للدراما الصعيدية، وهو تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك فى البطولة كل من مى عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

«الاختيار2»

واجه بطلا مسلسل» الاختيار2، كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، شائعات وتهما وحروبا من نوع آخر، فصاحب الشائعات هنا ليس شخصا مستترا، بل واضح وضوح الشمس وفق وجهة نظر القائمين على العمل، فلم تكد تنتشر صورة الفنان أحمد مكى من كواليس المسلسل، وهو يرتدى ملابس رجال الشرطة، على المواقع الإلكترونية المختلفة، تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تسرب اخبار عن تناول الجزء الثانى من المسلسل واقعة فض اعتصام رابعة، وعنف جماعة الإخوان الإرهابية بعد عزل محمد مرسى عن الحكم، واشتعلت مواقع السوشيال ميديا بفعل لجان إلكترونية تابعة للجماعة الإرهابية، الذين قاموا بشن هجوم شديد على بطلى العمل، ونشر الشائعات بغرض النيل منهما، ووصل الأمر لاتهام الفنان أحمد مكى بالخيانة، وبدأت قنوات الجماعة الإرهابية فى توجيه برامجها للنيل من أحمد مكى وكريم عبدالعزيز، ومن ثم الهجوم على العمل الوطنى الكبير، الذى يواصل للعام الثانى على التوالى تجسيد بطولات رجال مصر سواء فى الجيش أو الشرطة.

من ناحيتهم لم يعبأ فريق عمل «الاختيار 2» بهذا الهجوم وتلك الشائعات المتوقعة من جانب الجماعات الإرهابية، فيما قام المنتج تامر مرسى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بكتابة منشور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى جاء فيه: «الاختيار 2.. رمضان 2021.. إن شاء الله.. قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. سينرچى، المتحدة، تحيا مصر، مصر العظمى.

ويأتى ذلك بينما يواصل المخرج بيتر ميمى التصوير فى ظل حماس كل العاملين به لتحقيق نجاح يوازى نفس النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول، ويسلط الجزء الثانى للمسلسل الضوء على الأحداث التى شهدتها مصر فى 2012 و2013 وحتى 2020، وهو من تأليف هانى سرحان، ويشارك فى البطولة محمد فراج وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وانجى المقدم.

«موسى»

تعرض مسلسل «موسى» لعدد كبير من الشائعات، استند معظمها عن تأخر الفنانة سمية الخشاب فى تصوير مشاهدها بالمسلسل، رغم بدء تصوير مشاهد المسلسل فعليا، قبل بضعة اسابيع استعدادا لعرضه بالموسم الرمضانى المقبل.

وانصبت الشائعات حول الخلاف والتحدى بين محمد رمضان وسمية الخشاب بعد أن اشترطت الأخيرة وضع اسمها وصورتها على «بوستر» المسلسل، باعتبارها شريكه فى البطولة، وكتابة اسمها بجوار اسمه رمضان متصدرين التيتر، إلا ان هذا الكلام قوبل برفض شديد من قبل رمضان ولم يعترف بفكرة المناصفة مؤكدا ان المسلسل بطولة مطلقة له.

ولم تفلح محاولة الطرفين فى تكذيب الشائعات، فرغم تبادلهما التعليقات على موقع انستجرام، حينما علقت سمية على صورة رمضان التى نشرها مع الطفل الذى جسد دوره فى كليب مصباح علاء الدين، ليرد عليها بأن «موسى مشتاق لك»، ولتبادله سمية التعليق قائلة: مسافة السكة، لكن عدم بدئها تصوير مشاهدها حتى لحظة كتابة هذه السطور، زاد من الشائعات التى تؤكد وجود خلاف كبير بين بطلى العمل.

وللمرة الثانية تحاول سمية الخشاب نفى وجود خلافات فى كواليس «موسى» وصرحت أن تاجيل تصوير مشاهدها يعود لإصابة الفنان سيد رجب بالكورونا خاصة ان معظم مشاهدها معه نظرا لانه يلعب دور شقيقها بالمسلسل، لكن هذا لم يقنع البعض، والذين علقوا على تصريحاتها بانها كان من الممكن أن تبدا تصوير العمل بمشاهد اخرى حتى يستكمل سيد رجب شفاه على خير.

ويبدو ان الشائعات لن تتوقف، إلا بعد ان تبدا سمية الخشاب تصوير دورها بالفعل.

ولم تكن هذه هى الأزمة الوحيدة التى طاردت مسلسل «موسى»، وتعرض المشروع كله للإيقاف مع بداية تصويره بعد الحملة التى تعرض لها بطل العمل محمد رمضان بسبب الصورة التى التقطت له مع إسرائيليين، واتهمه جمهوره بالتطبيع، وتعرض لانتقادات حادة وصلت لإصدار قرار رسمى من نقابة المهن التمثيلية بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، ليبادر رمضان بالإعلان عن إيقاف تصوير مسلسله، وتوجيه عتاب لجمهور بسبب عدم الوقوف معه فى هذه المحنة.

يشارك فى بطولة مسلسل «موسى» مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هبة مجدى وعبير صبرى ورياض الخولى وصبرى فواز ومنذر رياحنة وفريدة سيف النصر، وهو من تاليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ويعتقد البعض انه يتناول القصة الشعبية «شفيقة ومتولى» استنادا للفيديو الذى نشره محمد رمضان بنفسه عبر حسابه على موقع انستجرام، وظهر فيه مرتديا الملابس الصعيدية ويمتطى حصانا وفى الخلفية تتردد اغنية «شفيقة ومتولى» غناء الريس حنفى.