السجن 6 أعوام لمتهمين بحيازة 30 لفافة لمخدر الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الاثنين، كل من: "ع.ح.إ"، 40 عامًا، سائق، و"ش.ج.ف"، 72 عامًا، ربة منزل، بالسجن 6 أعوام، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 30 لفافة هيروين، وذلك في القضية رقم 16559 لسنة 2020 جنايات الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد القبض على شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غربي المحافظة.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، عن قيام المتهمين بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة الهيروين، وبتقنين الإجراءات، وإعداد كمين لهما، تم ضبطهما داخل سيارة ملاكي "سوزوكي"، في نطاق دائرة القسم، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة بها 30 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتيادهما إلى قسم شرطة الدخيلة وتطوير مناقشتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الترويج وعملية الاتصال بعملائهما.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينه، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات، السيد الوزيري.