معرض تشكيلي كويتي يستحضر تراث سوق المباركية التاريخي



يشارك 20 فنانا تشكيليا كويتيا في معرض تشكيلي افتراضي يستحضر تراث سوق المباركية التاريخي في قلب مدينة الكويت القديمة.



وقالت منظمة المعرض، الفنانة التشكيلية الكويتية ابتسام العصفور، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ" اليوم الثلاثاء، إن المعرض المقرر أن ينطلق غدا الأربعاء، في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني الـ60 للكويت، يحمل عنوان "رؤي تشكيلية في المباركية".



وأشارت العصفور، إلى أن المعرض يضم 35 عملا فنيا لنخبة من كبار التشكيليين الكويتيين، بينهم 13 فنانا وفنانة من أعضاء المرسم الحر التابع للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.



وأوضحت إلى أن المعرض يستمر ثلاثة أيام ويهدف إلى استعادة صور المعالم التراثية لسوق المباركية باعتباره أقدم أسواق الكويت، وتوثيق تلك المعالم التاريخية، وحفظها للأجيال القادمة عبر أعمال فنية تجسد تاريخ وتراث الكويت بأعتبار ذلك من مقومات الهوية الوطنية للكويتيين.



يذكر أن الأعمال التشكيلية بالمعرض، تصور أسواق ومحال وحرف وصناعات تراثية عديدة في المباركية، مثل سوق التمر، وسق الخضروات، وسوق الذهب، وسوق العطارة، وصناع البشوت، وهي زي كويتي مشهور، والمقاهي الشعبية، والحدادة وصنع القدور النحاسية، والمسجد التاريخي، الذي يقال إنه تأسس في أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة النبوية المباركة.



ويتناول المعرض المباني القديمة بمنطقة المباركية، مثل المدرسة المباركية التي انشئت في عام 1911، وكشك مبارك، الذي كان أول مقر للحكم بالكويت، وأول مركز للبريد بالكويت، وغير ذلك من معالم سوق المباركية القديم، الذي شهد قديما عمليات استيراد البضائع من أسواق وبلدان العالم، مثل الهند والعراق والعراق وغيرها.



ولا يزال سوق المباركية يحتفظ باسمائه القديمة، بجانب مبانيه التراثية الباقية.