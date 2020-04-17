تقرير: تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 91.3 نقطة مقابل 88.9 نقطة في كانون يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 90 نقطة مقابل 89.3 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأصلية.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي الأكثر من المتوقع بفضل ارتفاع المؤشر الفرعي لتقييم الموقف الراهن للاقتصاد خلال الشهر الحالي إلى 92 نقطة مقابل 85.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما جاء هذا الارتفاع بعد تراجع مستمر للمؤشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قالت لين فرانكو كبيرة مديري إدارة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد إن ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لن يتباطأ بصورة أكبر خلال الشهور المقبلة.