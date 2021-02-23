قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة جهزت 40 مركزًا لتلقي لقاح كورونا في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.



وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تحاول تطبيق أفضل الطرق في التلقيح للتسهيل على المواطنين، متابعة: «خبرتنا في أزمة كورونا تمنحنا الاطمئنان بأن أفضل السيناريوهات يأتي من التطبيق على الأرض».



وأكدت أهمية شعور المواطن بالعدالة في توزيع اللقاحات، مضيفة أنه من المتوقع أنه بنهاية العام الجاري تكون الدولة قد طعمت معظم الشعب المصري.