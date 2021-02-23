 زايد: خبرتنا في أزمة كورونا تمنحنا الطمأنينة.. ونتوقع تطعيم معظم الشعب مع نهاية 2021 - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

زايد: خبرتنا في أزمة كورونا تمنحنا الطمأنينة.. ونتوقع تطعيم معظم الشعب مع نهاية 2021

هالة زايد - ارشيفية
هالة زايد - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:03 م
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة جهزت 40 مركزًا لتلقي لقاح كورونا في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تحاول تطبيق أفضل الطرق في التلقيح للتسهيل على المواطنين، متابعة: «خبرتنا في أزمة كورونا تمنحنا الاطمئنان بأن أفضل السيناريوهات يأتي من التطبيق على الأرض».

وأكدت أهمية شعور المواطن بالعدالة في توزيع اللقاحات، مضيفة أنه من المتوقع أنه بنهاية العام الجاري تكون الدولة قد طعمت معظم الشعب المصري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك