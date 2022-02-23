كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سبب نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم إلى ستاد القاهرة الدولي.

وقال شلبي في تصريحاته عبر قناة المحور: "قبلنا طلب نادي المريخ السوداني في البداية بخوض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا في مصر، ومباراة المريخ ضد الهلال ستقام على ملعب ستاد السلام".

أضاف: "كل فريق يخوض مرانا أساسيا على ملعب المباراة الرئيسي وإذا اختارنا ملعب السلام، سيكون هناك إجهاد للملعب بشكل كبير، لذلك فضلنا ترك ملعب السلام لمباراة الهلال والمريخ بشكل كامل، واختارنا خوض مواجهة صن داونز على ستاد القاهرة بالتنسيق مع شركة ستادات"

وحول تفاصيل طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا قال: "هناك 5 آلاف مشجع سيدعمون الأهلي في مباراة صن داونز وسيتم طرح التذاكر عن طريق شركة تذكرتي، وسيكون هناك 300 تذكرة مخصصين للمقصورة الرئيسية وكذلك حصة خاصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".