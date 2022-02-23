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وزير خارجية أوكرانيا يدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:58 ص

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، الشركاء إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب كوليبا - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء -: "لردع بوتين عن المزيد من العدوان، ندعو الشركاء إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا الآن".

وأضاف: "نحن ممتنون للخطوات الحاسمة التي تم اتخاذها بالأمس والآن يجب تصعيد الضغط لوقف بوتين، استهدفوا اقتصاده وأصدقائه، اضغطوا أكثر، اضربوا بقوة واضغطوا الآن".

وكان بوتين قد أعلن أمس الأول الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ووقع المراسيم ذات الصلة.

وأدان زعماء العالم والمنظمات والدول قرار روسيا قائلين: "إن الاعتراف بالكيانات غير الشرعية في الأراضي المحتلة مؤقتًا يعد انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

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