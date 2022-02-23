مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.