قورة ويمامة يطالبان بإجراء انتخابات «رئاسة الوفد» بإشراف قضائى كامل



اللجنة المشرفة على الانتخابات: تخصيص 20 لجنة للانتخابات كل لجنة يترأسها قاضٍ لخروج العملية الانتخابية بشفافية كاملة



شدد المرشحان لرئاسة حزب الوفد ياسر قورة، وعبدالسند يمامة، على ضرورة إجراء انتخابات الحزب المقررة فى 11 مارس المقبل، تحت إشراف قضائى كامل، لكى تتمتع الانتخابات بمعايير الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين فى الدعاية الانتخابية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، أمس الأول، القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الحزب، بعد قبول أوراق المرشحين الثلاثة، وهم: المستشار بهاء أبو شقة وعبدالسند يمامة وياسر قورة.

وطالب المرشح لرئاسة الوفد ياسر قورة، فى تصريحات لـ«الشروق» بضرورة أن يكون هناك شفافية واضحة وعدالة بين كل المرشحين لمنصب رئيس الحزب، سواء فى الدعاية الانتخابية، وأن تكون جميع الأمور تحت إشراف وتصرف الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات سواء مجلس الدولة أو النيابة الإدارية.

وأكد قورة، ضرورة أن يكون هناك قاضٍ أمام كل صندوق، ويتم الفرز داخل اللجان بحضور مناديب المرشحين، ومنع أى محاولات للتلاعب أو التوزير، وألا يكون هناك كارت دوار، أو تصوير استمارات التصوير داخل اللجان، واعتبار أى محاولات للتلاعب فى الأصوات تبطل الصندوق بالكامل، مشددا على أهمية تركيب كاميرات مراقبة داخل كل لجنة.

وطالب بفتح لجان المحافظات أمام كل المرشحين، وإتاحة التواصل مع الوفديين فى المحافظات، مع إتاحة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين داخل الحزب للجميع أو منعها للجميع، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الوفديين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى، لشرح البرنامج الانتخابى، وسيتم إعداد مقاطع فيديو مصورة، ولقاءات مفتوحة عبر السوشيال ميديا مع الوفديين.

وذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعقد اجتماعا مع كل المرشحين ــ لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع ــ لمناقشة إجراءات يوم الانتخاب.

ومن جانبه، طالب المرشح لرئاسة الحزب عبدالسند يمامة، بضرورة وجود إشراف قضائى على العملية الانتخابية، ومنع الخوض فى المسائل الشخصية والأعراض، التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى، لأنها ليست موضوعية وتتناول مسائل شخصية.

وأضاف يمامة لـ«الشروق»، نثق فى الوفديين وحسن اختيارهم للمرشح لرئاسة حزب الوفد.

وتحدث عيد هيكل نائب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الأول، بالحزب عن ضوابط العملية الانتخابية، موضحا أن الانتخابات ستجرى فى 20 لجنة كل لجنة بها قاضٍ، وهناك قاضٍ أعلى يترأس جميع اللجان، حتى تخرج العملية الانتخابية بشفافية كاملة، مشددًا على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات مسئولة عن تذليل أى عقبة.

وكان رئيس حزب الوفد والمرشح لذات المنصب بهاء الدين أبو شقة، قد أكد فى بيان سابق أصدره، أن لجنة انتخابات الحزب لها الحق فى أخذ كل الضمانات التى تراها لتحقيق نزاهة الانتخابات وحياديتها.

ودعا اللجنة إلى عدم الانصياع لأى أحد مهما كان حتى وإن كان رئيس الوفد، وأنه يوفر لهم جميع الضمانات دون التدخل من أحد، ومشيرا إلى أنه من يريد الاعتراض هناك مبادئ للمعارضة يجب اتباعها.

وشدد أبو شقة على ضرورة تقديم مشهد ديمقراطى يشهد له الجميع بتحقيق الديمقراطية بمفهومها الدستورى التى تشمل احترام الرأى والرأى الآخر، مشيرًا إلى أن الظروف التى تتم فيها انتخابات رئيس الحزب ليست بجديدة ولكنه يمر بها مع كل انتخابات رئاسة حزب تنتصر فيها إرادة الوفديين فى النهاية.