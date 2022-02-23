التشيك تستدعي السفير الروسي في براغ على خلفية أزمة أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية التشيكية السفير الروسي في (براغ) ألكسندر زمييفسكي؛ لشرح الوضع الحالي في شرق أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية مارتين دفوراك -حسبما نقل راديو "براغ" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- إنه بعد اجتماع لمسئولي إدارة الأزمات بالوزارة تم الاستدعاء.

من جانبهم، قال مسئولون بعد الاجتماع إن السفارة التشيكية في (كييف) ستبقى مفتوحة، على الرغم من أن طلبات التأشيرة يجب أن تكون محدودة لبعض الوقت، مشيرين إلى أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم نقل ثلاثة موظفين من السفارة إلى القنصلية التشيكية في مدينة (لفيف) ويوجد حاليا 22 موظفا في السفارة و36 موظفا في القنصلية.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان روسيا أمس الأول الاثنين، اعترافها بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا وهي الخطوة التي لاقت إدانات دولية واسعة.