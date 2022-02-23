 النمسا تسجل 21 ألفا و427 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 فبراير 2022 10:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

النمسا تسجل 21 ألفا و427 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 9:11 ص

سجلت النمسا 21 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 37 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و515 ألفا و962 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و631 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 17 مليونا و977 ألفا و626 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك