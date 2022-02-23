نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر على رأس وفد اقتصادي إلى موسكو

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غادر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم الأربعاء، بلاده متوجها إلى موسكو، على رأس وفد اقتصادي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الزيارة الرسمية تأتي تلبية لدعوة من الحكومة الروسية.

ويرافق دقلو فيها وزراء المالية، والزراعة والغابات، والطاقة والنفط، والمعادن، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأضافت أن الزيارة تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلا عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا.