واصلت البورصة المصرية تذبذبها العنيف، والدوران حول مستوى 17 ألف نقطة صعودا وهبوطا، إذ عاودت الصعود اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع الارتفاع، متجاوزة هذا المستوى مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 17004 نقاط.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.5%، أمس، ووصل إلى مستوى 16777 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع يوم الثلاثاء بنسبة 1.3%، وأغلق عند مستوى 17039.45 نقطة، مقابل خسائر اقتربت من 3% في جلسة االإثنين، ليغلق عند أدنى مستويات الجلسة عند 16814 نقطة.

وتشير توقعات بعض بنوك الاستثمار إلى أن مستوى الدعم القادم سيكون عند 16490 نقطة، ويقف مستوى المقاومة الثانوي الأول عند 17400 نقطة، ويليه مستوى المقاومة الرئيسي 17765 نقطة.