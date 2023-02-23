عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد وقوع زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة في طاجيكستان قرب الحدود مع الصين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت جرينتش)، على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانج الصيني.

والمنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كلم، وحددت قوته بـ6.8 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ «عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان، معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال».

وطاجيكستان، على غرار القسم الأكبر من دول آسيا الوسطى، معرّضة بشدّة للكوارث الطبيعية.

وغالباً ما تشهد هذه الدولة فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وانهيارات ثلجية وتساقط ثلوج بكثافة.

وفي 15 فبراير الجاري لقي 9 أشخاص مصرعهم في انهيار ثلجي وقع في غورنو-باداخشان. وفي اليوم نفسه قتل لقي شخص آخر مصرعه في انهيار ثلجي على طريق سريع بالقرب من العاصمة دوشانبي.