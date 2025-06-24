وسعت البورصة المصرية مكاسبها اليوم الثلاثاء، لتقترب من ملامسة الـ4%، ولتقفز فوق الـ32 ألف نقطة مجددا، متأثرة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 3.8%، ووصل إلى مستوى 32598 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع وتحقيق المكاسب، أمس، رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط جراء توجيه أمريكا ضربة لمواقع نووية إيرانية أمس، ومخاوف من توسع نطاق الحرب مع إسرائيل.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.2%، ووصل إلى مستوى 31419 نقطة اليوم الاثنين.

ولم تخالف البورصة اتجاه معظم أسواق الأسهم في المنطقة والعالم، والتي يبدو إنها استوعبت صدمة الحرب الأولى.

وأغلقت البورصة المصرية يوم الأحد على ارتفاع ملحوظ، محققة مكاسب كبيرة، عوضت ما يقارب نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.7%، ووصل إلى مستوى 31056 نقطة.

ولامست خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 7%، إذ بلغت 6.96%، تأثرا بشن إسرائيل حربا على إيران الجمعة قبل الماضية.

وشهدت البورصة المصرية تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل خسائر كبيرة تقارب ال 2%، على أثر تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

وكانت إيران قد وجهت عدة ضربات قاسية لإسرائيل صباح الخميس، ما أدى إلى عشرات الاصابات وتضرر مستشفى، ما ينذر برد اعنف، وهو ماحدث صباح الأحد بمشاركة أمريكا بعد تهديدات عديدة من رئيسها دونالد ترامب.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر في جلسة الأحد ما يزيد على 4%، وهي أولى الجلسات بعد بدء الحرب.