وزير الإنتاج الحربي: نحرص على تطوير الكوادر البشرية وتدريبهم على أحدث تقنيات التصنيع

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين للعمل بالخارج لعام 2025، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحّب الوزير بالحضور، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم وتعزيز علاقات مصر مع مختلف دول العالم، متمنيًا التوفيق لرؤساء البعثات في أداء مهامهم الوطنية بالخارج بما يخدم المصالح المصرية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين، أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على الانفتاح الكامل للتعاون مع كل الشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة. وأوضح أن الوزارة ترحب بجميع الشراكات الصناعية القائمة على تحقيق الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف، في إطار رؤية الدولة لجعل مصر بوابة للتصنيع والتجارة نحو إفريقيا والمنطقة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة، إضافة إلى شركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات، وشركة للصيانة، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، إلى جانب قطاع للتدريب، مركز طبي، ميادين لاختبار الذخائر والأسلحة، وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تم عرض فيلم توثيقي حول المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، والتي تُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها من خلال التدريب المستمر على أحدث تقنيات التصنيع. ولفت إلى أن خطوط الإنتاج شهدت مؤخرًا تطورًا كبيرًا لمواكبة المعايير العالمية في الجودة والكفاءة.

وردًا على استفسارات عدد من رؤساء البعثات، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في تطبيق نظام "التدبير المركزي"، الذي يهدف إلى توفير احتياجات التصنيع من خامات ومستلزمات ومعدات بأقل تكلفة وبمواصفات قياسية وفي توقيتات مناسبة، ضمن إطار ترشيد النفقات وتعزيز الحوكمة.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير رؤساء البعثات إلى دعم جهود الوزارة في التعاقد على أفضل الخامات وخطوط الإنتاج من الأسواق العالمية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية دورهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

من جانبهم، أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية عن تقديرهم لدور وزارة الإنتاج الحربي كصرح وطني مشرف، مثمنين جهودها في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وعقد شراكات استراتيجية فعالة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة الإنتاج الحربي والسفارات المصرية في الخارج، بما يعزز التعاون التجاري والصناعي مع شركاء دوليين، ويُسهم في تذليل التحديات ودعم المشروعات الوطنية الطموحة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.