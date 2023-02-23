مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة نقل بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنين آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين على طريق أسيوط الغربي، قبل كارتة دهشور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل انفجر الإطار الخلفي، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص، وإصابة اثنين أخرين، ونقلت الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.