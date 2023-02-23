بكين: أمريكا تضخم التهديد النووي الصيني للحفاظ على هيمنتها العسكرية

قال تان كافي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في إيجاز صحفي، إن أمريكا تضخم مرارا وتكرارا ما يسمى بـ "التهديد النووي الصيني" فقط لإيجاد ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية.

وأكد "تان"، ردا على سؤال حول تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية ويابانية حول طموحات الصين النووية، أن الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتتبع دائما سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الصين تحتفظ دائما بقوتها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن القومي.

وأوضح أن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى وقف التضخيم الذي لا أساس له والحد من الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي.

وقال تان، ردا على سؤال حول مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن المنطاد الصيني، إن الصين تعارض بشدة التصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الأمريكيين وتجاهلهم للحقائق.

وتابع أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى الفلبين تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي أخطر مهدد للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح تان، ردا على سؤال حول مزاعم المسؤولين الأمريكيين المختلفة حول جداول زمنية لخطط الصين المحتملة لمهاجمة تايوان، أن الجانب الأمريكي غالبا ما يصدر مثل هذه التعليقات المتناقضة.