الحماس بشأن الذكاء الاصطناعي يقود إنفيديا إلى تحقيق قيمة سوقية قياسية

سجلت شركة "إنفيديا" الأمريكية المتخصصة في تصميم الرقائق والبرمجيات رقما قياسيا في وول ستريت بفضل حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي، مما عزز قيمتها السوقية بنحو 277 مليار دولار في يوم واحد.

واقتربت القيمة السوقية للشركة المتخصصة في أشباه الموصلات من 2 تريليون دولار يوم الخميس. وفي اليوم السابق، قدمت إنفيديا أرقاما ربع سنوية تشير إلى نمو قوي في حجم الأعمال والأرباح وتجاوزت مرة أخرى توقعات المحللين بشكل كبير.

كما أعرب الرئيس التنفيذي جنسن هوانج عن احتمال تحقيق المزيد من النمو.

وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 4ر16% إلى 38ر785 دولار يوم الخميس. واستمرت في الارتفاع في فترة ما بعد ساعات التداول.

يشار إلى أن الرقم القياسي السابق لأكبر زيادة في قيمة سوق الأسهم في يوم واحد كانت تحتفظ به شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بزيادة قدرها 197 مليار دولار بعد الأرقام الفصلية التي لاقت استحسانا متساويا في بداية الشهر.

وتضمن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي النمو الكبير في إنفيديا.

وارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 40% منذ بداية العام. لكن المراقبين توقعوا أن أدنى إشارة إلى تباطؤ النمو من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض سعر السهم.