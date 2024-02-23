انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انطلقت منذ قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، ويستمر التصويت فيها حتى السابعة مساءً.



وتعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، في ساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.



وتشتد المنافسة بين قائمتين في الانتخابات الأولى «قائمة التحالف» والتى تحمل شعار تحالف 30 مايو، في إشارة إلى أحداث الجمعية العمومية في 30 مايو الماضي التي فشلت في سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، والثانية هي «القائمة الموحدة» تحت شعار نقابة قوية لمستقبل أفضل.



ويجرى التصويت في الانتخابات، لاختيار 5 مرشحين فوق السن و2 تحت السن، للشعب الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، واختيار 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن في شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.



وانتشرت اللافتات والدعاية الانتخابية للمرشحين في مدخل المقرر المخصص لاستقبال الناخبين، ووقف أنصار المرشحين يوزعون الأوراق التي تحمل أسماء مرشحيهم على الناخبين قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم.



فيما توافد عشرات المهندسين مع انطلاق عملية التصويت في العاشرة صباح اليوم، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.