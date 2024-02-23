الاحتلال الإسرائيلي يدمر منزل ياسر عرفات في غزة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.



ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.



وتحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوّه تتخلله صور لعرفات.



وكان هذا المنزل في فترة معينة مزاراً لزعماء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.







وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في بيان صحفي إن "استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره هو استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه".



وأوضح أبو سيف أن منزل عرفات "يضم مقتنيات الزعيم الخالد الشخصية والعائلية كما شهدت أركانه الكثير من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة".



وتابع: "كما يضم البيت بعض المعروضات التي تعرض مراحل مختلفة من حياة أبو عمار وتفاصيل عن نضاله وكافحه من أجل حرية شعبه بجانب بعض الأعمال الفنية الأخرى".



وقال إن "اعتداء الاحتلال خلال الحرب الدائرة على غزة على الموروث والإرث الثقافي الفلسطيني من مبان تاريخية ومساجد وكنائس ومراكز ثقافية ومواقع تراثية ومتاحف ومكتبات ودور نشر وجامعات يأتي ضمن نفس النسق الهدام للقيم التي يمثلها الاحتلال وسياساته".



وتوفي عرفات في عام 2004 بعدما نقل من مقره في رام الله إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك. ودفن في ساحة ذات المقر برام الله الذي بقي فيه منذ عام 2002 دون أن يغادره.



وكانت دبابات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت هذا المقر عام 2002 لمدة 35 يوما، حيث انتهى الحصار عبر اتفاق تم التوصل إليه برعاية أمريكية بريطانية.