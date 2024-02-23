مقاضاة الحكومة الألمانية بتهمة مساعدة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

يقدم ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أشهر شكاوى جنائية لدى محكمة ألمانية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية لدعم "جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.



وقال محامو ضحايا غزة، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الجمعة، العاصمة الألمانية برلين: "إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار أذونات التصدير ذات الصلة"، وفقا لوكالة الأناضول.



​​​​​​​المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، جميعهم متهمون "بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة" من خلال دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بتصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار).