قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال التوقيع أثارت ارتياحًا في الشارع المصري، لكن المهم هو إدارة الأموال.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنّ الحكومة ستكون لديها سيولة كبيرة في البنك المركزي، ومن ثم ستتمكن من القضاء على السوق الموازية وتتحكم في سعر الدولار.

وأوضح أن الحكومة يتوجب عليها البدء تدريجيًّا بخفض سعر الدولار (الرسمي) ولو بقيمة 50 قرشًا يوميًّا لينخفض من 30 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، واصفًا هذا الرقم بأنه السعر العادل للدولار.

وتابع: «مع توفر الدولار في البنك المركزي، يتوجب منع المستوردين من جمع الدولار من السوق ويعطونه للبنك مقابل زيادة 20% لأنّ هذا يساعد على استمرار السوق السوداء».

وضرب مثالًا على ذلك بأن التاجر الذي يجمع مليون 1.2 مليون دولار، يسلمها للبنك الذي يحصل على 200 ألف دولار، ويعيد الأموال للتاجر بقيمة مليون دولار، لفتح اعتماد مستندي لاستيراد ما يحتاجه، ومن ثم يستفاد البنك بالـ200 ألف دولار.

ولفت إلى أنّ الاستمرار على هذا الأمر يعني أن السوق السوداء لن تختفي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولةالإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.