فيلم كعكتي المفضلة يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان برلين السينمائي

أعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "الفيبريسي " في مهرجان برلين السينمائي الدولي جوائزة اليوم، لكل من المسابقة الدولية وقسم البانوراما والمنتدى والمواجهات.

وكما توقعت "الشروق" في المسابقة الدولية، ذهبت جائزة الفيبريسي إلى الفيلم الايراني "كعكتي المفضلة" (Keyke mahboobe man) إخراج مريم مقدم وبهتاش صناعية، والذي يروى قصة حب منزع السلاح بين شخصين مسنين وحيدين، في جو كئيب في المجتمع الإيراني اليوم، تروى بطريقة جميلة ومؤثرة مع الفكاهة والتعاطف.

في قسم بانوراما، تم تقديم الجائزة إلى فيلم "فاروق" إخراج أسلي أوزجي، والتي "تضيء المواضيع العالمية من خلال القصص الشخصية عن الشيخوخة والتغيير".

بينما ذهبت الجائزة في قسم المنتدى إلى "السبات البشري" إخراج آنا كورنوديلا كاسترو. والذى تدور قصته في عصر ما حيث يتم إطعام معنى الأفلام للجمهور، من المنعش رؤية صورة شخصية مفتوحة لجميع أنواع التفسيرات.

في هذا الفيلم الشجاع الذي تم تصويره في البيئة المحيطة الصعبة، هناك انعكاسات عميقة على الحياة والطبيعة والأسرة ومكانة البشرية في العالم.

وأخيرا، في قسم المواجهات، منح فيلم " النوم وعيناك مفتوحة "إخراج نيلي ووهلاتز، وهو رحلة تأمل ساحر في العولمة المفرطة، تحول كل شيء متطابق، مفهوم، وحيد. في استكشاف تشنجات قصص المهاجرين التي تأتي معاً، يعكس البطل الكاريزمي حياة العمال الرحل في مدينة برازيلية ساحلية.

ضمت لجنة تحكيم الفيبريسي: جيورجي بارون، الرئيس (المجر)، نينوس ميكيليديس (اليونان)، باربرا شوايزرهوف (ألمانيا)، رون فوغل (إسرائيل)، باربرا لوري دي لاشارير (فرنسا)، جويس يانج (هونج كونغ)، سيباستياان خو (هولندا)، نيكولاس ميدينا (أوروجواي)، شايان رياز (ألمانيا)، دارتا سيريتشا (لاتفيا)، دينيز سيرتكول (ألمانيا)، ناس زافرل (سلوفينيا).