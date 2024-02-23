برلين: نحو 30 ألمانيا محتجزون في روسيا

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كشفت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة النقاب عن أن ما يقرب من 30 مواطنا ألمانياً محتجزون حاليا في روسيا.

وقالت الحكومة الألمانية، ردا على سؤال كتابي من العضو البرلماني المنتخب أندريه هونكو، "إن حوالي نصفهم يحملون الجنسية الروسية أيضا".

وأضافت الحكومة "لا يمكن استبعاد وجود محتجزين آخرين يحملون الجنسية الألمانية، وليس لدى الحكومة الفيدرالية علم بهم حتى الآن".

وأطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على رد الحكومة الألمانية في برلين.

وتم اعتقال ألماني يبلغ من العمر 38 عاما مؤخرا في مطار مدينة سان بطرسبرج بغرب روسيا، لحيازته حلوى تحتوي على زيت القنب في حقيبته.

وقال مسئولو الجمارك إنه تم العثور على حقيبة تحتوي على ستة أطعمة تحتوى على مواد مخدرة، بوزن إجمالي قدره 20 جراما، بحوزة الرجل عند دخوله روسيا.

وأظهر اختبار سريع أن هذه الحلوى تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، المكون الفعال الرئيسي في القنب.

وفي حال إدانته بحيازة مخدرات، قد يواجه المسافر الألماني عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في روسيا، حسبما ذكرت مؤسسة "آر بي سي" الإعلامية.

وكان الرجل قد سافر جوا من هامبورج إلى سان بطرسبرج عبر إسطنبول، وفقا لتقارير إعلامية روسية.