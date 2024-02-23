النائب العام الأوكراني في برلين: محاكمة جرائم الحرب عامل مهم في ردع روسيا

قال النائب العام الأوكراني أندريه كوستين أمام مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، إن محاكمة "جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا" عامل مهم في ردع روسيا.

وتأتي هذه التصريحات للنائب العام الأوكراني قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل مشاركون في المؤتمر عن كوستين قوله عن محاكمة جرائم الحرب إن القيادة الروسية خلال تجاربها في جورجيا وسوريا وسابقاً في أوكرانيا، وجدت أنها لم تخضع للعقاب على الرغم من ارتكابها لانتهاكات للقانون الجنائي الدولي تم توثيقها بشكل جيد.

من جانبه، قال وزير العدل الألماني والداعي إلى عقد المؤتمر، ماركو بوشمان، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "له طريقة في جنونه، وهذا ما يجعله أكثر خطورة".

وأضاف الوزير الألماني: "نحن، المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية، يجب علينا استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا للسيطرة عليه،" مضيفًا أن القانون هو واحدة من هذه الأدوات.

وبدوره، طالب وزير العدل البولندي آدم بودنار بعدم التراجع عن دعم أوكرانيا، سواء من حيث الدعم السياسي أو توريدات الأسلحة المطلوبة بشكل عاجل. وأضاف موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر الدولي: "يجب أن نكون متحدين".