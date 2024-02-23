مجدي البدوي: شركات وعمال مصر المستفيد الأكبر من صفقة رأس الحكمة

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بجهود الدولة المصرية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي أعتبرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنها الأضخم في تاريخ مصر، وأنها شراكة بين كيانات اقتصادية كبرى والأهم بأنه سيدخل السوق المصري خلال شهرين 35 مليار دولار ستساهم بشكل كبير في حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر.



وأكد البدوى بأن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية وبالتالى ستوفر الملايين من فرص العمل وتشغيل العديد من المصانع بكامل طاقتها، بالإضافة إلى استفادة العمالة المصرية من الخبرات الأجنبية التى قد يستخدمها المستثمرين فى بعض الأمور التقنية الحديثة.



ونوه إلى أنه يستفيد العمالة استفادة اقتصادية أخرى لان حجم أعمال المشروع تقدر بحوالي ١٥٠ مليار دولار وهذا المبلغ سيقضي على السوق الموازى العاملة الأجنبية تماما، وبالتالي ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الأجور مع الأسعار.



ولفت البدوي إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية وأحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.