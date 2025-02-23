وزيرة الخارجية الألمانية: ألم مقتل الرهائن الإسرائيليين يكاد لا يحتمل

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن ارتياحها إزاء الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الستة .

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس اليوم السبت: "لكن الارتياح والفرح ترافقا مجددا مع المشاهد الرهيبة لأشخاص ضعفاء يتم عرضهم على منصة".

وأضافت بيربوك: "منذ الصباح الباكر أصبح لدينا تأكيد حزين بشأن مصير شيري سيلبيرمان بيباس. إن حماس مسؤولون عن وفاتها ووفاة طفليها الصغيرين، كفير وآرييل. إنني أفكر في أسرتهم، لا بد أن ألمها لا يحتمل".

يشار إلى أن الأم وطفليها يحملون الجنسية الألمانية.

وأضافت بيربوك أن المرحلة الثانية من الإفراج عن الرهائن يتعين أن يتم التوصل إليها الآن و"أن أرواح الرهائن المتبقين في خطر، وما زال من بينهم ألمان".

ولم تبدأ بعد المفاوضات بشأن الإفراج عن آخر الرهائن وإنهاء الحرب.