جامعة كفر الشيخ تنظم المعسكر المجتمعي تحت شعار أسرة مستقرة = مجتمع آمن

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، "المعسكر المجتمعي" ضمن البرنامج التثقيفي للتوعية الأسرية والمجتمعية، تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" ومشيخة الأزهر الشريف، والذي عقد على مدار يومين بكلية التربية النوعية، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



يأتي ذلك من منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.



وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من المعسكر المجتمعي هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي الأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنظم معسكرات وحملات وندوات وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، نظرًا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الروابط الأسرية والتوعية المجتمعية الصحيحة، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه البرامج لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية والحد منها.

حاضر المعسكر المجتمعي الدكتور عبدالقادر السعيد عبدالقادر، الدكتور محمد السعيد عبدالحافظ، أحد أعضاء المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، وتناول المعسكر جانب نظري، وجانب عملي من خلال ورش عمل تم تنفيذها واستعراضها من قبل الطلاب المشاركين، وذلك عن مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية مثل الانتحار والادمان والإلحاد، كما تناول ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح.