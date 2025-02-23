ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم قدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن مطروح والقليوبية من ضبط شخصين يستوليان على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم قدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "مطروح، القليوبية" من ضبط سائق وعاطل- "لهما معلومات جنائية"- لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والاستيلاء على أموالهم والزعم بقدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، وذلك نظير تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك أغلقا الهواتف المحمولة دون الوفاء بما وعدا به وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.