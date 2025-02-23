أعلن فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين فوز حزبه بالانتخابات التشريعية الألمانية التي جرت اليوم الأحد، بينما أقر المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس بالهزيمة.

وقال ميرتس، إنه يريد تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن" في ظل التحديات الدولية الحالية.

وقال ميرتس في برلين: "العالم الخارجي لن ينتظرنا، ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة.. يتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مرة أخرى للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي، لكي نصبح حاضرين في أوروبا مجددا".

وكشفت الاستطلاعات بين الناخبين عند خروجهم عن تقدم ملحوظ للاتحاد المسيحي في انتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد، وتلاه حزب البديل متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار.