نواف سلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مساء اليوم، أن الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان.

وأكد سلام خلال استقباله في لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير"ـ حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال سلام، إن "سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما، بينما أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.