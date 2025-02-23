انطلاق مراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت

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انطلقت اليوم الأحد، مراسم تشييع الأمينيين العامين السابقين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت.

وبدأت المراسم بإلقاء أبيات شعرية مدحا في نصر الله، فيما أظهرت اللقطات لحظة وصول الوفد الإيراني إلى المدينة الرياضية لحضور مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين.

وبعد المراسم سيسير المشيّعون نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ومن المقرّر دفن صفي الدين غداً الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في قصاء صور جنوبي لبنان.

وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران ودول أخرى.