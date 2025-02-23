قال الدكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي «لم يتقدم حتى هذه اللحظات لبدء مفاوضات المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها رسالة غير إيجابية وواضحة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتنياهو يحاول بشكل أو بآخر إفشال المحادثات».

وأضاف خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر» أن «نتنياهو لا يريد الدخول في المرحلة الثانية»، والتي تشمل استحقاقات كبيرة على رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح أن نتنياهو يعلم جيدًا أن هناك «سيفا مسلطا على رقبته ورقبة حكومته في حال استمرار مثل هذه المحادثات سيؤدي إلى سقوط حكومته؛ لذلك يحاول بكل وسائل المخادعة من أجل عدم دخول في المرحلة الثانية من الاتفاق».

وأشار إلى إبلاغ المقاومة الفلسطينية الوسطاء والعالم بـ «عدم التزام الاحتلال وتسويفه وعدم وضوح موقفه، وعلى رأسه رئيس الحكومة الصهيونية الذي يماطل بكل ما أوتي من قوة».

ونوه إلى استمرار خروقات الاحتلال، سواء بعدم الالتزام بإخراج الأسرى أو بتغيير قوائم أسماء الأسرى في اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى الخروقات الميدانية التي تحدث ليل نهار.

وأكد أن المقاومة تتابع الخروقات وترسلها إلى الوسطاء؛ لكن الاحتلال لا يلتزم بأي شيء، متابعا: «نحن نلتزم ما التزم الاحتلال، ولكن في حال استمرار مثل هذه الأمور، فإن المقاومة ستقول كلمتها».

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق مع حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عبر منصة «X» :«في ضوء انتهاكات حماس المتكررة ، بما في ذلك الاحتفالات التي تملأ رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض الدعاية تقرر تأخير إطلاق الفلسطينيين الذين تم التخطيط لهم بالأمس حتى يتم ضمان إطلاق الدفعة التالية وبدون الاحتفالات المهينة»

وكان من المقرر الإفراج عن 612 أسيرًا يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تشمل 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى «وفاء الأحرار» -المعاد اعتقالهم- و445 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.