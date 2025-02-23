المصري يفسخ تعاقده بالتراضي مع علي ماهر

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي إقالة علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول من منصبه، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وعقد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي اجتماعًا في الساعات القليلة الماضية، من أجل بحث موقف الفريق، بعد تعثراته المتتالية في مسابقة الدوري العام.

واستقرت إدارة المصري البورسعيدي على فسخ التعاقد بالتراضي مع علي ماهر وجهازه الفني، وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي خاضوها مع الفريق، على أن يتم البحث عن مدير فني جديد خلال الفترة القادمة.

وكان نادي المصري البورسعيدي قد تعادل مع الإسماعيلي سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة 3 مرات.