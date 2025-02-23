هيئة شئون الأسرى: تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان رسمي؛ عن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.

وكان من المقرر الإفراج عن 612 أسيرًا يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تشمل 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى «وفاء الأحرار» -المعاد اعتقالهم- و445 أسيرًا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

من جهته، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق مع حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو: «سنؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى نضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين التاليين سيتم دون مراسم مهينة» مضيفا أن التأجيل جاء بسبب انتهاكات حماس المتكررة».

وأشار إلى أن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، الذي كان مقررًا يوم السبت، «تأجل لحين تسليم الدفعة التالية من الرهائن الإسرائيليين».

وأطلقت حماس السبت سراح 6 أسرى من الإسرائيليين الأحياء، فيما لم يفرج الاحتلال بعد عن 612 أسيرًا فلسطينيا كان من المقرر خروجهم السبت.