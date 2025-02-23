الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية للأئمة ذوي الهمم الناجحين في مسابقة 2023

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، دورة تدريبية لـ ٣٤ إمامًا من ذوي الهمم، ممن اجتازوا بنجاح مسابقة وزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣م. أقيمت الدورة في مركز التدريب التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك برعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز.

وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، بما يعزز من مشاركتهم الفعالة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز خطاب الوسطية والاعتدال.

وافتتح الدورة كل من الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب؛ والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية؛ وداليا فتحي، مدير عام البرامج الإدارية العليا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي كلمته، رحب فهمي بالمشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورة في تطوير مهارات الأئمة من ذوي الهمم وتأهيلهم علميًّا ودعويًّا، مشددًا على ضرورة الالتزام بحضور جميع المحاضرات وورش العمل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وشهدت الدورة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إذ ألقت الدكتورة هيمن متولي زين العابدين، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي - أستاذ بجامعة القاهرة، محاضرة بعنوان "إستراتيجيات التنمية المستدامة"، تناولت فيها سبل تطوير الأداء المؤسسي والدعوي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى اللواء طيار هشام محمد إمام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، محاضرة بعنوان "قضايا الأمن القومي المعاصرة وكيفية مواجهتها"، إذ تناول أهمية دور الأئمة في تعزيز الوعي الوطني والتصدي للأفكار المتطرفة.

وتستمر فعاليات الدورة حتى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدورة في إعداد كوادر دعوية متميزة من ذوي الهمم، تكون قادرة على أداء دورها في نشر القيم الدينية المعتدلة، والمساهمة في بناء مجتمع متماسك قائم على الرحمة والتكافل.