قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن الحزب دخل معركة إسناد غزة كجزء من إيمانه بتحرير فلسطين.

وأضاف خلال مراسم تشييع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الأحد: «واجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه الطاغوت الأكبر أمريكا، التي حشدت كل الإمكانيات لمواجهة غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران».

ونوه أن «حجم الإجرام كان غير مسبوق، والهدف إنهاء المقاومة في غزة ولبنان»، مؤكدًا أن «حجم الصمود والاستمرارية غير مسبوق».

وواصل: «أعدنا تنظيمنا وصمد مقاومونا الأبطال.. 75 ألف جندي إسرائيلي لم يتمكنوا من التقدم في مواجهة المقاومة، وكنا نسمع عويلهم عند حدوث حدث أمني في الشمال، بسبب صمود المقاومين وعطاءاتهم».

وثمن تضحيات الشعب اللبناني، قائلًا: «أنتم شعب لا يهزم، سنكون معا ونقاوم معا، إنا على العهد يا نصر الله».

وبدأت مراسم تشييع الأمينيين العامين السابقين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت، بتلاوة قرآنية جماعية.

وتلا ذلك عزف النشيد اللبناني الوطني ونشيد حزب الله.

واحتشد عشرات الآلاف في بيروت، الأحد، لتشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبنانية حسن نصر الله، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على اغتياله في غارة جوية إسرائيلية.

وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة لنصر الله وغيره من قادة الجماعة الذين تم اغتيالهم.

وبعد المراسم سيسير المشيّعون نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ومن المقرّر دفن صفي الدين غداً الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في قصاء صور جنوبي لبنان.

وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران ودول أخرى.