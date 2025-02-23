 وفد من منظمة التحرير يلتقي مندوبي الجامعة العربية لمناقشة دعم القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2025 5:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وفد من منظمة التحرير يلتقي مندوبي الجامعة العربية لمناقشة دعم القضية الفلسطينية

وفا
نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 5:29 م | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 5:29 م

شارك وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد سعيد التميمي، اليوم الأحد، وبمشاركة محافظة القدس، في لقاء مع مندوبي الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

جاء ذلك بحضور الأمين العام المساعد للجامعة، سعيد أبو علي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب والقبائل المصرية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية.

وضم الوفد نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، ومستشار المحافظة لشؤون الإعلام، معروف الرفاعي، بالإضافة إلى مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، قاسم عواد.

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