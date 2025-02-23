وزير الإسكان يتابع موقف تشغيل الخدمات للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة المنصورة الجديدة اليوم، موقف تنفيذ وتشغيل الخدمات للمواطنين بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

واطلع وزير الإسكان ومرافقوه على موقف مشروع المدرسة بمركز خدمات (3) والتي تم تسليمها تامة المرافق والإنشاءات إلى وزارة التربية والتعليم وتم تشغيلها خلال العام الدراسي الماضي كمدرسة دولية، بجانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتشغيل جزء من المدرسة كفصول تعليم تجريبي لغات – استجابةً لرغبة سكان المدينة - من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي لمدة عامين دراسيين فقط والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من إنشاء مدرسة المنصورة الرسمية المتخصصة للغات (1) على الأرض المخصصة لصالح وزارة التربية والتعليم بالمدينة خلال سنتين.

كما تمت الاستجابةً لرغبة سكان المدينة في توفير مدرسة تعليم أساسي حكومي، حيث تم مخاطبة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات لطلب قيام الجهاز بإدراج المدرسة بقطعة الأرض رقم (30) بمركز خدمات جنة بالمنطقة الثالثة ضمن خطة العام المالي 2024/2025 وقيام الجهاز بتنفيذها وتسليمها للجهات المختصة حتى يتسنى تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

كما تابع وزير الإسكان، موقف المركز الطبي بمركز الخدمات الرئيسي رقم (3) إلى وزارة الصحة والسكان والذي تم تسليمه وتشغيله، وجارٍ التنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية لبحث مدى إمكانية تشغيل المركز لاستقبال حالات الطوارئ على مدار اليوم.

وبالنسبة لخدمات المواصلات والتنقل، تبين أنه تم إنشاء موقف سيارات أجرة مؤقت بمركز الخدمات الرئيسي (1) للسرفيس الداخلي والخارجي، وجارٍ التنسيق مع قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم عدد (6) سيارات بمبلغ (4000) جنيه شهريًا لكل سيارة لمدة عام من حساب مجلس الأمناء للمساهمة في عملية التنمية وانتظام الخدمة من وإلى المدينة، وكذا تم تحديد عدد 3 خطوط سير داخلية لتغطية نطاق حركة المواطنين والزوار بالمدينة يتم تشغيلها خلال فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، وكذا جار التنسيق مع محافظة الدقهلية لتوفير عدد (10) سيارات لخط سير المنصورة/ المنصورة الجديدة.

واطلع الوزير على موقف التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير أماكن لإقامة منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بنظام (حق الانتفاع- الإشغال)، وجارٍ استصدار تراخيص البناء الخاصة بالمخبز بمنطقة خدمات (3).

وبشأن الخدمات بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، تم تنفيذ الممشى السياحي وبه عدد ٨ أبراج مراقبة وتشغيل 2 حمام عام وتم تنفيذ المشاية السفلية وخدمات الشاطئ بالكورنيش الشرقي.

كما تم تنفيذ مبنى التحكم بالمدينة، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش مركز خدمات المواطنين وتم بدء التشغيل التجريبي في نوفمبر 2023، وجارٍ تنفيذ مبنى الكنيسة بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل وجار العمل بأعمال التشطيبات والأعمال الميكانيكية المتكاملة بنسبة تنفيذ متقدمة، ومبنى مركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته بنسبة تنفيذ متوسطة.

واطلع وزير الإسكان على موقف خدمات البنوك والأسواق التجارية، وكذا دور العبادة بالمدينة.